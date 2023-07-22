22 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan’ı sordu: Güçlü bir lider, başarılı çalışmalar yaptı

A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan’ı sordu: Güçlü bir lider, başarılı çalışmalar yaptı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2023 08:47
Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı kıtalardaki krizlerde arabuluculuk rolünü konuşuyor. A Haber de İtalya sokaklarına çıktı, İtalyanlara mikrofon uzattı. Başkan Erdoğan hakkındaki düşüncelerini sordu. İşte o cevaplar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan’ı sordu!
A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan’ı sordu!
FETÖ iltisaklı okulun faaliyetleri durdu!
FETÖ iltisaklı okulun faaliyetleri durdu!
A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan’ı sordu!
A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan'ı sordu!
Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor!
Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor!
İmamoğlu hesap vermeden kaçmak istiyor
"İmamoğlu hesap vermeden kaçmak istiyor"
CHP’de hesaplaşma zamanı
CHP'de hesaplaşma zamanı
Özdağ koalisyon masasını Akşener videosu ile vurdu
Özdağ koalisyon masasını Akşener videosu ile vurdu
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
İslam dünyasına çağrı
İslam dünyasına çağrı
Tahıl için yeni rota nasıl olacak?
Tahıl için yeni rota nasıl olacak?
Tahıl anlaşması durdu! Rusya tatbikat yaptı
Tahıl anlaşması durdu! Rusya tatbikat yaptı
Sıcak hava ülkemizi nasıl etkilyecek?
Sıcak hava ülkemizi nasıl etkilyecek?
Daha Fazla Video Göster