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A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu Ermenistan'ın Terter'i bombalamasında yaşananları anlattı

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Giriş: 19.10.2020 19:26
Güncelleme:19.10.2020 19:39
A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter bölgesine yaptığı saldırı hakkında son durumu aktardı. Sıcak bölgede bulunan Kavasoğlu, "Terter'in üstüne havanlar yağıyor" dedi.

A Haber bir kez daha Ermenistan'ın saldırdığı bölgeden canlı yayında Azerbaycan'da yaşananları aktardı.

"OKULLAR VE EVLER VURULDU"

A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu, işgalci Ermenistan'ın Terter'e yaptığı saldırının ardından bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi. Ermenistan cephesinin sivilleri gözetmeksizin saldırdığını dile getiren Kavasoğlu, "Terter'e havanlar yağıyor. Siviller var mı yok mu kimsenin umurunda değil." dedi.

Fabrikanın vurulma anını da aktaran Kavasoğlu, "Ermenistan yaptığı saldırıda hedefin tutturulduğunun görülmesi üzerine hemen arkasına 2 saldırı daha yapıldı. Yakınımıza düşen bombalar sonrasında önce kendimizi güvenle aldık çünkü saldırılar devam etti. 7-8 tane fabrika ve çevreleri hedef alındı. Daha sonra da demir yolu vurulmaya çalışıldı. Okulları ve evleri de vurdular. Azerbaycan halkı bu saldırılara rağmen topraklarını terk etmiyor" şeklinde konuştu.

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