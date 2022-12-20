20 Aralık 2022, Salı
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A Haber Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde! Terörden temizlenen İkiyaka Dağları'nın zirvesinde vatan nöbeti
Türkiye yurt içinde ve dışında terörle mücadele operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, Türkiye'nin en büyük üs bölgelerinden biri olan Hakkari Yüksekova'daki Göllerbaşı Üs Bölgesine gitti. İkiyaka Dağları’nda, Mehmetçiğin zorlu kış şartları altındaki vatan nöbetini yerinde görüntüledi.