A Haber G20 zirvesi için Güney Afrika’da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 12:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılacak. “Dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik” temasıyla gerçekleşecek zirvede Erdoğan, dünya liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. A Haber Muhabiri Kübra Bal, Johannesburg’dan zirveye dair gelişmeleri aktardı.
