21 Kasım 2025, Cuma
A Haber G20 zirvesi için Güney Afrika'da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılacak. “Dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik” temasıyla gerçekleşecek zirvede Erdoğan, dünya liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. A Haber Muhabiri Kübra Bal, Johannesburg’dan zirveye dair gelişmeleri aktardı.