10 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları A Haber Erbil sokaklarında | PKK’nın fesih kongresine halk ne diyor?
A Haber Erbil sokaklarında | PKK’nın fesih kongresine halk ne diyor?

A Haber Erbil sokaklarında | PKK’nın fesih kongresine halk ne diyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2025 16:26
Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya daha geçildi. Terör örgütü PKK fesih kongresini 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını duyurdu. Alınan kararların yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Peki bölge halkı ne diyor? Detayları Irak’ın Erbil kentine giden ve sokağın nabzını tutan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber Erbil sokaklarında | PKK’nın fesih kongresine halk ne diyor?
A Haber Erbil sokaklarında
A Haber Erbil sokaklarında
Güçlü aile ve anne programında önemli mesajlar
Güçlü aile ve anne programında önemli mesajlar
Her alan müjdeleri alabilirsiniz
"Her alan müjdeleri alabilirsiniz"
Kadına şiddete tolerans yok
"Kadına şiddete tolerans yok"
Annelerimizin hep yanında olduk
"Annelerimizin hep yanında olduk"
Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum
"Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum"
Edi Rama ile kritik görüşme!
Edi Rama ile kritik görüşme!
Silahlar ne zaman ve nereye bırakılacak?
Silahlar ne zaman ve nereye bırakılacak?
PKK’nın fesih kongresi! A Haber Irak’ın kuzeyinde
PKK’nın fesih kongresi! A Haber Irak’ın kuzeyinde
İş makinesi araçlara çarpıp devrildi
İş makinesi araçlara çarpıp devrildi
Bölge halkının nabzını A Haber tutuyor
Bölge halkının nabzını A Haber tutuyor
Terörsüz Türkiye süreci nasıl işleyecek?
Terörsüz Türkiye süreci nasıl işleyecek?
Daha Fazla Video Göster