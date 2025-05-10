10 Mayıs 2025, Cumartesi
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A Haber Erbil sokaklarında | PKK’nın fesih kongresine halk ne diyor?
Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya daha geçildi. Terör örgütü PKK fesih kongresini 5-7 Mayıs tarihinde toplandığını duyurdu. Alınan kararların yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Peki bölge halkı ne diyor? Detayları Irak’ın Erbil kentine giden ve sokağın nabzını tutan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.