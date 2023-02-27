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A HABER DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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Giriş: 27.02.2023 13:35
Malatya’da saat 12,04’te 5,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıda yıkılan binalar olduğu bilgisi geldi. Depremin merkez üssü olan Malatya’da bulunan Barış Türel canlı yayında son durumu aktardı. Bölgede ağır hasarlı binaların olduğuna ve buralara girmenin yasak olduğuna dikkat çeken Barış Türel, “Şu anda yıkılan bir binanın olduğu yerdeyiz. Tevfik Temelli Caddesi üzerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 5,6 şiddetindeki depremde burada yer alan bir bina yıkıldı. 5 katlı bir bina çöktü ve içeride olan bir kişiden ses alındı. Buradaki vatandaşlar bir kişinin uyumak için içeri girdiği söyledi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Üzerinde çok fazla yük olmadığını öğrendik. Ekipler demirleri kesmek için kesici istedi. Vatandaşı çıkarmak için zamana karşı yarışıyor. Ekipler bütün binalarda kontrol sağlıyor. Enkaz altındaki kadını kurtarmak için çalışmalar sürüyor. UMKE, ambulans ve tüm arama kurtarma ekipleri burada.” dedi.
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