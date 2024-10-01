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A Haber canlı yayınında peş peşe tank atışı sesleri

A Haber canlı yayınında peş peşe tank atışı sesleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 12:48
A Haber canlı yayınında peş peşe tank atışı sesleri duyuldu. Savaşın en yoğun bölgesinde o anlarda sadece A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve Erkan Tuna vardı. İstanbullu yaşananları anbean aktardı.
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Canlı yayında peş peşe tank atışı sesleri
Canlı yayında peş peşe tank atışı sesleri
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