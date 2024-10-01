A Haber canlı yayınında peş peşe tank atışı sesleri duyuldu. Savaşın en yoğun bölgesinde o anlarda sadece A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve Erkan Tuna vardı. İstanbullu yaşananları anbean aktardı.

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