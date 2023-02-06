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A Haber canlı yayınında korkunç anlar! Malatya'da peş peşe DEPREMLER... Dehşeti böyle anlattı: KORKU FİLMİ GİBİ

A Haber
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Giriş: 06.02.2023 14:16
Son dakika deprem haberi... Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden biri ile sarsıldı. Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçıların devam ettiği A Haber muhabiri Barış Türel yaşadığı korkunç anları canlı yayında aktardı. Canlı yayında peş peşe depreme yakalanan Türel, "Yer beşik gibi sallanıyor. Herkes ortaya şu anda inanılmaz bir şey korku filmi gibi. Bir korku filmi senaryosu mu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
KORKU FİLMİ GİBİ "KORKU FİLMİ GİBİ"

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KORKU FİLMİ GİBİ
"KORKU FİLMİ GİBİ"
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