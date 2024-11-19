A Haber bordo bereliler karargahında! En zor görevlerin en ön saflarındalar

Özel kuvvetler komutanlığı yani diğer bir adıyla bordo berelilerin karargahı. Terörle mücadelenin isimsiz kahramlanları hem meskun mahalde hem de kırsalda önemli operasyonlara imza atıyor. Dünyanın en özel askerleri olarak nitelendirilen bordo bereliler kapılarını A Haber'e açtı. Hem operasyonlar ve eğitimler hem de olası yaralanmalara karşı sıhhiye müdahalesi ve tahliyeler nasıl yapılıyor, sizler için görüntüledik. İşte o özel anlar...

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