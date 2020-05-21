A Haber Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki 'hibrit ameliyathane'lerini görüntüledi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin konferans yoluyla açılışına katıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışı gerçekleşti. 725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile hastane, günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip. A Haber Muhabiri Mahmut Keşan, hibrit ameliyathanelerini böyle görüntüledi...

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla bugün tam kapasite hizmete girdi.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu eser Kovid 19 salgını ile mücadelemizde de kritik bir eser olacaktır. Günlük 35 bin ayakta hasta alınacak. 500 özellikli ameliyat yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

A Haber Muhabiri Mahmut Keşan'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hibrit ameliyathanelerini görüntüledi.

"BİZİ BİRKAÇ ADIM ÖNE GEÇİRECEK"

Hibrit ameliyathaneleri hakkında A Haber'e açıklamalarda bulunan Dr. Ömür Günaldı, "Hibrit ameliyathane aynı ameliyathane içerisinde hem operasyonun yapıldığı hem de MR'ın çekilebildiği ortama deniliyor. Hastamızı ameliyat ederken operasyonu sonlandırmadan hastamızı hemen yan taraftaki MR cihazına alarak gözlemleme yapabiliyoruz. Beyin tümörü mücadelesinde bizi birkaç adım öne geçirecektir." dedi.

Özellikli ameliyatlarla da ilgili açıklama yapan Dr. Ömür Günaldı, "Herkesin her yerde yapamayacağı ameliyatlar demektir. Burada üstün bir teknoloji altyapısı kuruldu ki sadece MR altyapısı değil aynı zaman da ameliyat esnasında beyni ultrasonla görüntüleyebildiğimiz bir teknoloji bu." ifadelerini kullandı.