A Haber, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın bir gününe eşlik etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ata ocağı olan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeydi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameramanı Selçuk Aydın'da Bakan Böktaş'a bir gün boyunca eşlik etti.

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