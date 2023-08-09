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A Haber, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın bir gününe eşlik etti

A Haber
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Giriş: 09.08.2023 13:21
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ata ocağı olan Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeydi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameramanı Selçuk Aydın'da Bakan Böktaş'a bir gün boyunca eşlik etti.
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