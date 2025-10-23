23 Ekim 2025, Perşembe

81 ili kapsayan yeni konut seferberliği! Yüzyılın konut projesi başlıyor
81 ili kapsayan yeni konut seferberliği! Yüzyılın konut projesi başlıyor

81 ili kapsayan yeni konut seferberliği! Yüzyılın konut projesi başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 09:02
Bugüne kadar 1 milyonu aşkın sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu kez de Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de 24 Ekim Cuma günü düzenlenecek "Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni"nde yeni sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak.
