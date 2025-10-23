81 ili kapsayan yeni konut seferberliği! Yüzyılın konut projesi başlıyor

Bugüne kadar 1 milyonu aşkın sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu kez de Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de 24 Ekim Cuma günü düzenlenecek "Yüzyılın Konut Projesi: 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni"nde yeni sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN