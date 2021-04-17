81 ilde 58 saatlik sokak kısıtlaması! Megakentte tedbirlere uyuluyor mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21 itibariyle başladı. Vatandaşlar alışveriş için çıkabilecek, ekipler denetimde o illerden biri de İstanbul. İstanbul'da hava güneşli, sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlama tedbirlerine uyuluyor mu? Ayrıntıları A Haber Emirhan Ergen aktardı.

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