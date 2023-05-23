23 Mayıs 2023, Salı
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7'li koalisyonun teröre yaklaşımı
14 Mayıs seçimlerinden önce kurulan ittifaklar partilerin yol haritalarının ana omurgalarını oluşturdu. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında buluştu. Bu süreç içinde Millet İttifakı’nın izlediği strateji ise tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'den ve Kandil'den gelen destek mesajlarının gölgesinde seçime girmesi toplumun büyük bir kesiminin tepkisini topladı.