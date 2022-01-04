04 Ocak 2022, Salı
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70. Yıl Fizik Tedavi Hastanesi’nde sona doğru! Avrupa’nın en büyüğü olacak
İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Avrupa'nın en büyük ve en kapsamlı tedavi merkezinin mart ayında hizmete açılması planlanıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer'in konuğu olan hastanenin başhekimi olan Prof. Dr. Fatmanur Kesiktaş değerlendirdi.