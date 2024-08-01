7 ülkeden 26 kişi Ankara'da takas edildi! MİT son yılların en büyük takasını gerçekleştirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara’da ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus’un aralarındaki yedi ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Takas operasyonu kapsamında ABD’den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye’ye nakledilen kişilerle; 2’si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de ABD’ye nakledilmesi sağlandı. Bu operasyon son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti. Tarihe geçen bu operasyonun diyalog kanallarının kurulmasını ise MİT sağladı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.

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