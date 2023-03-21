21 Mart 2023, Salı
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6'lı koalisyonun "İnce" hesabı tutmadı!
Altılı masanın "İnce" hesabı tutmadı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. YSK önünde yaptığı konuşmada çarpıcı iddialar da attı ortaya İnce. İYİ Parti için "Nasıl sille tokat, yaka paça masaya geri oturtulduğuna hep beraber şahit olduk" dedi. İnce, Kılıçdarolu'nun adaylığı hakkında da rüşvet-şantaj imasında bulundu. Öte yandan adaylık için bugün Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunan Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun İnce ile görüşeceği iddiaları dolaşmaya başladı.