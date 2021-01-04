6 pilot ilden biriydi! İl Afet Risk Azaltma Planı tamamlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından afetler konusunda seçilen 6 pilot ilden Rize'de, doğal afet durumunda risk teşkil eden sorunlar tespit edildi, 'İl Afet Risk Azaltma Planı' (İRAP) hazırlandı. Planla afetler yaşanmadan önlem alınmasının amaçlandığını belirten İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Şakir Kurk, "İlimizin afetselliğinin yüzde 96'sı sel ve heyelan. Bu afetlerde can ve mal kaybının yaşanma sebebi ise hatalı ev yeri ve yerleşim yeri seçimleri, dere yataklarına ev yapılması. Tüm kurumlar bundan sonra köprü, yol, kamu ve özel binaları yaparken bu plan üzerinden değerlendirilerek yapacak. Planla yaşanabilecek afetlerin önüne geçilecek" dedi.