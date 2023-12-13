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6 ay 6 bin kilometre şartı genişledi! Otomobillerden sonra sıra motosiklette

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 19:17
İkinci el taşıt satışında uygulanan yönetmeliğe motosiklet de dahil edildi. Artık motosikletler de 6 ay ve 6 bin kilometre sınırını geçmeden ikinci el olarak satılamayacak.
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