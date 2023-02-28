5,6'lık depremde 29 hasarlı bina yıkıldı! Bedih Kış'ı kurtarma çabası

Dün saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti. 29 bina yıkıldı ve ne yazık ki yine göçük altında kalanlar oldu. Buhara Apartmanı'ndaki Bedih Kış'ı kurtarma çalışması sürüyor. Bölgedeki son durumu A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

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