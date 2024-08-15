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5 kişiyi bıçaklayan genç ne anlattı? İlk teşhis: Mizantropi! O genç “insandan nefret etme” hastası

5 kişiyi bıçaklayan genç ne anlattı? İlk teşhis: Mizantropi! O genç “insandan nefret etme” hastası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 10:55
Türkiye, 18 yaşındaki Arda Küçükyetim adlı bir kişinin Eskişehir 'de bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara yönelik bıçak ve baltalı saldırısıyla sarsıldı. 2'si ağır, 5 yaralının tedavileri sürerken saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arda Küçükyetim ifade verdi. gencin "mizantropi" yani insanlardan nefret etme hastası olduğu değerlendiriliyor. Psikiyatri ve Psikoterapi Uzmanı Prof. Dr. Rüstem Aşkın, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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