43 ilin geçiş güzergahında köprü olacak! 7 kavşak 4 tünel 8 viyadük ve 3 otoyol...

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu ihaleleri yapılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapılacak yeni yollara ilişkin değerlendirmede bulundu. 43 ilin geçiş güzergahında köprü olacak olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun 120 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Uraloğlu, proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisinin yapılacağını bildirdi.