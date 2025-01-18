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42 milyon tonluk devasa yığın: Gazze! Ateşkes süreci nasıl işleyecek?

42 milyon tonluk devasa yığın: Gazze! Ateşkes süreci nasıl işleyecek?

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 13:22
Güncelleme:18.01.2025 13:35
Gazze'de varılan uzlaşı sonrası geri adım atarak kabine toplantısını erteleyen İsrail, ateşkes anlaşmasına nihai onayı verdi. İsrail Güvenlik Kabinesi ve Bakanlar Kurulu'nun yaptığı oylamada kabul edilen ateşkesin, yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Katar Dışişlerinden gelen açıklamada ateşkesin yarın sabah 9.30'da yürürlüğe gireceği belirtildi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber canlı yayınına Kudüs’ten katılan AA muhabiri Enes Canlı anlattı.
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42 milyon tonluk devasa yığın: Gazze! Ateşkes süreci nasıl işleyecek?
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