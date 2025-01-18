18 Ocak 2025, Cumartesi
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42 milyon tonluk devasa yığın: Gazze! Ateşkes süreci nasıl işleyecek?
Gazze'de varılan uzlaşı sonrası geri adım atarak kabine toplantısını erteleyen İsrail, ateşkes anlaşmasına nihai onayı verdi. İsrail Güvenlik Kabinesi ve Bakanlar Kurulu'nun yaptığı oylamada kabul edilen ateşkesin, yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Katar Dışişlerinden gelen açıklamada ateşkesin yarın sabah 9.30'da yürürlüğe gireceği belirtildi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber canlı yayınına Kudüs’ten katılan AA muhabiri Enes Canlı anlattı.