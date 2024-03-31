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32 ilde oy verme işlemi başladı! Vatandaşlar A Haber canlı yayınında konuştu: Erkenden geldik oyumuzu kullandık

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 07:30
Son dakika haberi... Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi, saat 07.00 itibarıyla başladı. A Haber ekipleri detayları canlı yayında aktardı.
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32 ilde oy verme işlemi başladı!
32 ilde oy verme işlemi başladı!
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