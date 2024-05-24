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31 yıldır dinmeyen acı! PKK'lı teröristlerin 1993'te yaptığı saldırıda 33 asker şehit oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 11:57
Bingöl-Elazığ karayolunda 1993 yılında şehit edilen 33 askerin anma töreni düzenlendi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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