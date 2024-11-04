3 belediye başkanı neyle suçlanıyor? A Haber’de anlattı: Mehmet Karayılan Murat Karayılan’ın yeğeniymiş!

Batman, Mardin ve Halfeti belediye başkanları görevden alındı. Haklarındaki suçlamalar neler? Mehmet Karayılan hakkındaki suçlama ne? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN