11 Eylül 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
3 bakan Diyarbakır'da! "Narin'i katledenler hesap verecek!"
Narin Güran soruşturmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız konuyu ilk andan itibaren yakından takip ediyor." dedi. Narin’in doku örneklerinin Diyarbakır ve İstanbul’a gönderildiğini söyleyen Bakan Tunç, 22 şüphelinin yarın mahkemeye sevk edileceğini açıkladı.