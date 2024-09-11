3 bakan Diyarbakır'da! "Narin'i katledenler hesap verecek!"

Narin Güran soruşturmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız konuyu ilk andan itibaren yakından takip ediyor." dedi. Narin’in doku örneklerinin Diyarbakır ve İstanbul’a gönderildiğini söyleyen Bakan Tunç, 22 şüphelinin yarın mahkemeye sevk edileceğini açıkladı.

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