27 yıl sonra işgal bitti! Ağdam mayınlardan temizleniyor

A Haber ekibi, 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Ağdam kentine girdi ve bölgede yürütülen mayın temizleme çalışmalarını görüntüledi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

Azerbaycan ordusu, Ağdam'ı 27 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtardı. A Haber, işgal döneminde adeta harabeye dönen şehri görüntüledi. Şehirdeki birçok noktada hendekler kazılmış, bölgeden kaçan Ermenistan askerleri, mayın ve patlayıcı tuzaklamış. Evler, iş yerleri, ibadethaneler ve tiyatrolar hasar görmüş durumda.

EVLERİNE DÖNECEKLER

Bölgede şu ana kadar 8 binden fazla mayın çeşitleri tespit edildi ve temizlik çalışmaları sürüyor. Özel kıyafetli ekipler uzaktan kumanda ile bu çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Ayrıca, şehirde yapılacak düzenlemelerle 150 bine yakın sivil yeniden evlerine dönecek.