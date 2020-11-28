28 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 27 yıl sonra işgal bitti! Ağdam mayınlardan temizleniyor

27 yıl sonra işgal bitti! Ağdam mayınlardan temizleniyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2020 12:11
Güncelleme:28.11.2020 12:17
A Haber ekibi, 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Ağdam kentine girdi ve bölgede yürütülen mayın temizleme çalışmalarını görüntüledi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

Azerbaycan ordusu, Ağdam'ı 27 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtardı. A Haber, işgal döneminde adeta harabeye dönen şehri görüntüledi. Şehirdeki birçok noktada hendekler kazılmış, bölgeden kaçan Ermenistan askerleri, mayın ve patlayıcı tuzaklamış. Evler, iş yerleri, ibadethaneler ve tiyatrolar hasar görmüş durumda.

EVLERİNE DÖNECEKLER

Bölgede şu ana kadar 8 binden fazla mayın çeşitleri tespit edildi ve temizlik çalışmaları sürüyor. Özel kıyafetli ekipler uzaktan kumanda ile bu çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Ayrıca, şehirde yapılacak düzenlemelerle 150 bine yakın sivil yeniden evlerine dönecek.

Son dakika: Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecere Azerbaycan bayrağı dikildi! SON DAKİKA: ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARILAN KELBECER'E AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ!
Azerbaycan Karabağı kurtardı sığınmacılar geri döndü AZERBAYCAN KARABAĞ'I KURTARDI SIĞINMACILAR GERİ DÖNDÜ
Ermenistan Meclisinde şok görüntüler! Azerbaycan tartışması ardından... ERMENİSTAN MECLİSİ'NDE ŞOK GÖRÜNTÜLER! AZERBAYCAN TARTIŞMASI ARDINDAN...

Metrelerce uzaktan izlediler! İşte o anlar...
Metrelerce uzaktan izlediler! İşte o anlar...
CHP'li belediyeden anketçi Kemal Özkiraz'a araç kıyağı!
CHP'li belediyeden anketçi Kemal Özkiraz'a araç kıyağı!
Türkiye takipte! Yeni dönemin adımları...
Türkiye takipte! Yeni dönemin adımları...
Başkan Erdoğan ABD'li Müslümanlara seslendi
Başkan Erdoğan ABD'li Müslümanlara seslendi
İYİ Parti'de yüksek tansiyon!
İYİ Parti'de yüksek tansiyon!
Ruslardan İngilizlere flaş aşı teklif!
Ruslardan İngilizlere flaş aşı teklif!
Türkiye Varlık Fonu toplantısı sona erdi
Türkiye Varlık Fonu toplantısı sona erdi
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
Bakanlık yeni genelge yayınladı!
Bakanlık yeni genelge yayınladı!
Bakan Koca: Kayıplarımız artıyor!
Bakan Koca: "Kayıplarımız artıyor!"
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Çin İstanbul Başkonsolosu A Haber'de açıkladı
Çin İstanbul Başkonsolosu A Haber'de açıkladı
Daha Fazla Video Göster