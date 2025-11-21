21 Kasım 2025, Cuma

21 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
21 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti

Giriş: 21.11.2025 10:49
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2024 verileri, Türkiye’nin demografik yapısındaki değişimi ortaya koydu. Ülke genelinde 21 ilde emekli sayısı, aktif çalışan sayısını geçti. Sinop’ta 100 emekliye sadece 73 çalışan düşerken, büyükşehirlerdeki oranlar da dikkat çekti. Başkan Erdoğan’ın “Bu bir felaket” diyerek işaret ettiği nüfus yaşlanması, SGK verileriyle teyit edildi.
