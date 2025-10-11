2025 Avrupa Ödülü Gaziantep’in! Belediye Başkan Fatma Şahin A Haber’e konuştu

11 Ekim 2025, Cumartesi

Giriş: 11.10.2025 09:23
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki yatırımları ve yürüttüğü çalışmalar mükafatsız kalmadı. Gaziantep, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen 2025 Avrupa Ödülü'ne layık görüldü.
