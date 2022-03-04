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2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2022 başvurusu için flaş açıklama! Bekçi alımı 2022 ne zaman? EGM 3 bin bekçi alımı başvuru şartları belli oldu mu 2022?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2022 10:35
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 yılında yapılması beklenen bekçi alımı ile ilgili müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılında 3 bin bekçi alınacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler bekçi alımı detaylarına çevrildi. Peki, 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 3.000 bekçi alımı hangi illere yapılacak?
2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak?
2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak?
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