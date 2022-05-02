2011 belleğinden kalanlar! Terör saldırılar, depremler ve ekonomik kriz

Terör olayları, genel seçimler, Ergenekon kumpası davası, Arap Baharı, Genelkurmay Başkanı'nın istifası. Van depremi, Japonya depremi ve tsunami felaketi, Norveç'te terör paniği, Kaddafi ve Usame Bin Ladin'in öldürülmesi, Somali'de kıtlık, Erbakan'ın vefatı. Ekonomik büyüme rekoru ABD ve Euro bölgesinde yaşanan ekonomik kriz ve Wall Street işgali. Şike kumpası operasyonu, Erzurum Kış Olimpiyatları, İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı. 2011 yılı dünyada ve Türkiye de çok hareketli oldu.

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