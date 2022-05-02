02 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 2011 belleğinden kalanlar! Terör saldırılar, depremler ve ekonomik kriz

2011 belleğinden kalanlar! Terör saldırılar, depremler ve ekonomik kriz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2022 13:06
Terör olayları, genel seçimler, Ergenekon kumpası davası, Arap Baharı,  Genelkurmay Başkanı'nın istifası. Van depremi, Japonya depremi ve tsunami felaketi, Norveç'te terör paniği, Kaddafi ve Usame Bin Ladin'in öldürülmesi, Somali'de kıtlık, Erbakan'ın vefatı. Ekonomik büyüme rekoru ABD ve Euro bölgesinde yaşanan ekonomik kriz ve Wall Street işgali. Şike kumpası operasyonu, Erzurum Kış Olimpiyatları,  İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı. 2011 yılı dünyada ve Türkiye de çok hareketli oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2011 belleğinden kalanlar!
2011 belleğinden kalanlar!
Yeni sezonda turizmciler neler bekliyor?
Yeni sezonda turizmciler neler bekliyor?
İşte öldürülen terörist sayısı
İşte öldürülen terörist sayısı
Camiler doldu taştı
Camiler doldu taştı
Şehitliklerde hüzün ve gurur!
Şehitliklerde hüzün ve gurur!
Ustaların kaleminden bayram!
Ustaların kaleminden bayram!
İBB personeline PKK kampında eğitim
İBB personeline PKK kampında eğitim
Başkan Erdoğan komutanlara seslendi
Başkan Erdoğan komutanlara seslendi
Çocukların bayram coşkusu!
Çocukların bayram coşkusu!
Ayasofya Camii’nde bayram sabahı!
Ayasofya Camii’nde bayram sabahı!
Partilerin bayram programı nasıl?
Partilerin bayram programı nasıl?
Sümela Manastırı ziyaret açıldı!
Sümela Manastırı ziyaret açıldı!
Daha Fazla Video Göster