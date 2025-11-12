12 Kasım 2025, Çarşamba

20 kahramanın adı A Haber ekranlarında tek tek anıldı

20 kahramanın adı A Haber ekranlarında tek tek anıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 09:37
Türkiye, Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 vatan evladına ağlıyor. A Haber'de yayınlanan Ajans Bugün programında, sunucu Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, milletimizin yüreğine düşen kor ateşi paylaşarak kahraman şehitlerimizin isimlerini tek tek saydı. Programda, kazanın nedeninin "düştü mü, düşürüldü mü" sorusu ekseninde titizlikle araştırıldığı, uçağın kara kutusunun Türkiye tarafından inceleneceği ve resmi makamlar dışındaki dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
