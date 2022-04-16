2. Abdülhamid’in dev eseri: Hicaz Demiryolu! Şam’ı Medine’ye bağlıyordu

Osmanlı'nın bıraktığı önemli miraslardan biri olan Hicaz Demiryolu, döneminin en büyük yatırımıydı. Beş ülkeden geçen bin 400 kilometre uzunluğundaki demiryolunun aktif istasyonlarından biri Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunuyor. A Haber her noktasında Osmanlı'dan izler taşıyan o istasyona gitti ve o noktaları görüntüledi. İşte büyük mirasın küçük bir parçası.

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