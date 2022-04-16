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2. Abdülhamid’in dev eseri: Hicaz Demiryolu! Şam’ı Medine’ye bağlıyordu

A Haber
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Giriş: 16.04.2022 10:05
Osmanlı'nın bıraktığı önemli miraslardan biri olan Hicaz Demiryolu, döneminin en büyük yatırımıydı. Beş ülkeden geçen bin 400 kilometre uzunluğundaki demiryolunun aktif istasyonlarından biri Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunuyor. A Haber her noktasında Osmanlı'dan izler taşıyan o istasyona gitti ve o noktaları görüntüledi. İşte büyük mirasın küçük bir parçası.
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Büyük mirasın küçük bir parçası
Büyük mirasın küçük bir parçası
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