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18 yıl önce ve bugün… 18 yıl önce yapılan tarihi ziyaretin görüntüleri A Haber’de | Uzman isimler değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 16:48
Başkan Erdoğan 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile görüştü. Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Avşar, “Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten çok önemli bir hadiseyi gerçekleştirmiştir benim kanaatimce. CHP’ye bir el uzatmıştır. Diğer muhalefet partilerine de el uzatmıştır. Çünkü Türkiye’nin darbe anayasasından kurtulması mümkün olmalıdır. Bu dönemde olmayacaksa ne zaman olacak?” ifadelerini kullandı. Pazarcı ise "Milli konularda Baykal net bir tavır ortaya koyuyordu. Daha sonra CHP çok değişti çok dönüştü. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hafızasını kaybetti geçmişle ilişkisini koparttı ve bir istismar politikası içine girdi. Bugün normalleştirmeye çalışma görüşmeleri diyelim bunlar." dedi.
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