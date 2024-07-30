30 Temmuz 2024, Salı
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16 yıl önce bugün AK Parti’yi kapatmak istediler | ANALİZ
Bundan tam 16 yıl önce Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen bir olay yaşandı. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AK Parti hakkında "laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle kapatma davası açtı. 3 gün süren görüşmeler sonunda 16 yıl önce bugün 6 ya karşı 5 oyla kapatma istemi reddedildi ama AK Parti, hazine yardımlarının yarısından mahrum bırakıldı. İşte o dönemde yaşananlar...