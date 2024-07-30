30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
16 yıl önce bugün AK Parti’yi kapatmak istediler | ANALİZ

16 yıl önce bugün AK Parti’yi kapatmak istediler | ANALİZ

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2024 08:39
Bundan tam 16 yıl önce Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen bir olay yaşandı. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AK Parti hakkında "laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle kapatma davası açtı. 3 gün süren görüşmeler sonunda 16 yıl önce bugün 6 ya karşı 5 oyla kapatma istemi reddedildi ama AK Parti, hazine yardımlarının yarısından mahrum bırakıldı. İşte o dönemde yaşananlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
16 yıl önce bugün AK Parti’yi kapatmak istediler
16 yıl önce bugün AK Parti’yi kapatmak istediler
Gazze’deki soykırıma dünya sessiz kalıyor!
Gazze'deki soykırıma dünya sessiz kalıyor!
Erdoğan’dan İsrail’e net mesaj! Aynısını onlara da yaparız
Erdoğan'dan İsrail’e net mesaj! "Aynısını onlara da yaparız"
CHP’li belediyeler borç batağında!
CHP’li belediyeler borç batağında!
Yol verme kavgasında sürücü darbeden şahıs gözaltında!
Yol verme kavgasında sürücü darbeden şahıs gözaltında!
Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı!
Zabıtanın dikkati terör örgütü üyesini yakalattı!
Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal!
Sokak köpeği yasası karşıtlarından skandal!
Van’da PKK lehine slogan atan kişilere müdahale!
Van'da PKK lehine slogan atan kişilere müdahale!
Bakan Kacır A Haber’de tarih verdi! TOGG 4X4 ne zaman çıkacak?
Bakan Kacır A Haber'de tarih verdi! TOGG 4X4 ne zaman çıkacak?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu!
Maduro’dan zafer konuşmasında ABD göndermesi
Maduro'dan zafer konuşmasında ABD göndermesi
Yüksek askeri şura 1 Ağustos’ta toplanıyor!
Yüksek askeri şura 1 Ağustos’ta toplanıyor!
Daha Fazla Video Göster