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16. İmam Hatip Spor Oyunları tamamlandı! Bilal Erdoğan: İmam Hatip liseleri sporda çok aktif

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları Turnuvası sona erdi. 17 branşta derece alan 904 öğretmen ve öğrenciye ödülleri takdim edildi.

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