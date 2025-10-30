30 Ekim 2025, Perşembe

152 hakem bahisten disipline sevk edildi!

152 hakem bahisten disipline sevk edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 09:13
Türkiye’nin spor gündemine damga vuran “bahis skandalı”nda gözler bugün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na çevrildi. 152 hakemin yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle disipline sevk edildiği soruşturma derinleşiyor. İstanbul Başsavcılığı, sürecin yalnızca hakemlerle sınırlı kalmayacağını, 3 bin 700 futbolcunun da MASAK raporları ve bahis verileriyle mercek altına alındığını duyurdu. Türk futbolunda “bahis temizliği” mi başlıyor sorusu ise gündemin en sıcak başlığı oldu. Olaya ilişkin detayları A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
