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15 Temmuz şehidi polis Yakup Sürücü! Ailesi şehidimizi A Haber’e anlattı

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 12:50
15 Temmuz kahramanlarından şehit özel harekat polisi Yakup Sürücü kabri başında anıldı. Erzurum'da bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan'a ailesi şehidimiz Yakup Sürücü’yü anlattı.
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