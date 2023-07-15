15 Temmuz şehidi Burak Cantürk’ün babası A Haber’e konuştu

İhanet gecesinin en kanlı çatışmalarının yaşandığı noktalardan biri de Çengelköy oldu. O gece şehit olan Burak Cantürk’ün babası Elyesa Cantürk A Haber muhabiri Pınar Özenç’ özel açıklamalarda bulundu.

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