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15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 11:59
Güncelleme:15.07.2022 12:59
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilerin hedeflerinden biri de İstanbul Atatürk Havalimanı'nı işgal etmekti. Havalimanının kritik noktalarından biri de kontrol kulesiydi. O gece orada neler yaşandı? Detayları A Haber ekibinden Kerim Ulak anlattı.
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