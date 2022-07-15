15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda neler yaşandı?

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilerin hedeflerinden biri de İstanbul Atatürk Havalimanı'nı işgal etmekti. Havalimanının kritik noktalarından biri de kontrol kulesiydi. O gece orada neler yaşandı? Detayları A Haber ekibinden Kerim Ulak anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN