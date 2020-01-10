14 günde 3 feci gemi kazası! Kanal İstanbul neden gerekli? Uzman isim anlattı

Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalar gündemdeki sıcak yerini korurken son 14 günde 3 tane gemi kazası yaşandı. İlk olarak 27 Aralık tarihinde İstanbul Boğazı'nda Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi karaya oturdu. Kaza sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi. Büyük bir faciadan dönüldü. Tarihler 6 Ocak'ı gösterdiğinde ise Rus donanmasına ait Mareşal Ustinov adlı füze gemisi, Boğaz'da şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sürüklenen gemi römorkör ile Kadıköy Moda açıklarına çekilerek demirlendi. Türkiye bu kazaları konuşurken bu sabah saatlerinde bir facia daha yaşandı. Karadeniz'de Kilyos açığında tanker ile çarpışan bir balıkçı teknesi battı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden üçü kurtarılırken kayıp üç balıkçının arama çalışmaları sürüyor. Türkiye bu feci kazaları konuşurken A Haber canlı yayınına katılan Şehir Yönetimi Uzmanı Profesör Doktor Recep Bozdoğan yaşanan kazayı ve Kanal İstanbul'u değerlendirdi... Recep Bozdoğan, "Maalesef Boğaz'da her sene bu kazalar oluyor. Bazıları büyük çaplı da olabiliyor. İstanbul Boğazı sürekli ifade ettiğimiz gibi uluslararası gemi taşımacılığının en riskli olduğu su yolu. Bunu sürekli olarak anlatıyoruz. Fakat bazı insanlar bu tarz kazaları planlı, kurmaca gibi düşünüyorlar ya da böyle yansıtmaya çalışıyorlar. Nereden bakarsanız bakın tüm bunlar İstanbul Boğazı'nın tehlikeli bir su yolu olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Tüm bunlardan önemlisi İstanbul'un can güvenliği..." ifadelerine yer verdi. İşte Recep Bozdoğan'ın anlattıklarıyla ilgili tüm detaylar...