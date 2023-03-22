11 Ayın sultanı Ramazan başlıyor! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş A Haber’de

11 ayın sultanı Ramazan başlıyor. İlk teravih ve ilk sahur bu akşam. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş önemli açıklamalarda bulundu. Ali Erbaş, “Ramazan ayı tüm İslam alemi için hayırlara vesile olsun.” dedi.

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