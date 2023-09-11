100. Yıl Marşı nasıl doğdu? Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşının dörtlükleri neyi anlatıyor?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çekmeköy Belediyesi tarafından sürdürülen 3 yıllık çalışma sonrası ortaya çıkan "100. Yıl Marşı" Cumhuriyet'in 100. Yılı’na armağan edildi. Peki marş nasıl ortaya çıktı? Süreci A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz anlattı.

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