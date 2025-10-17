17 Ekim 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk soylular Türkiye'de yabancı sayılmayacak
Türk soylular artık Türkiye'de yabancı sayılmayacak. 10 Ekim'de Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı yönetmelik değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu Türk devletlerinden gelen yabancıların Türkiye'deki çalışma koşullarının kolaylaşacağını belirtti.