17 Ekim 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk soylular Türkiye'de yabancı sayılmayacak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2025 13:08
Türk soylular artık Türkiye'de yabancı sayılmayacak. 10 Ekim'de Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı yönetmelik değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu Türk devletlerinden gelen yabancıların Türkiye'deki çalışma koşullarının kolaylaşacağını belirtti.
Türk soylular Türkiye'de yabancı sayılmayacak
