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Yiğit Bulut'tan A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar: Senaryoların hepsi yalan çıktı

A Haber
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Giriş: 16.04.2021 15:36
Güncelleme:16.04.2021 15:38
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamalarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. "Kavcıoğlu'nun göreve geldiği ilk gün itibariyla başlayan senaryoların hepsi yalan çıktı" diyen Bulut, muhalefetin iddialarına sert tepki gösterdi. Bulut, “128 milyar dolar algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Kurumları sırayla itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bu muhalefet değil bunun arkasında başka bir akıl var. Son 50 yıla bakın, ne zaman medya tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yönelik itibar suikastı yapılmaya başlanmışsa arkasından askeri darbeler gelmiştir. Bugün de aynı şekilde nereden yönetildiği belli olan bir üst akıl, Merkez Bankası ve TÜİK gibi kurumlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi. Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında, ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmenin mümkün olmadığını vurgulayan Kavcıoğlu, "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Anılan platformlarda piyasa dinamiklerinden bağımsız, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması mümkün değildir" dedi.

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