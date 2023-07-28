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Yenilenebilir enerjinin payı artıyor

A Haber
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Giriş: 28.07.2023 16:43
Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücündeki yenilenebilir enerjinin payı, son 21 yılda 388 kat arttı. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
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