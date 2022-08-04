04 Ağustos 2022, Perşembe
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Yenilenebilir enerjide Türkiye atakta! Anadolu’nun ortasında “Güneş Ovası”
Konya'da 20 milyon metrekare alan üzerine kurulmaya başlanan Karapınar Güneş Enerji Sistemi, elektrik üretimine başladı. Tek parsel üzerinde yapılan dünyanın en büyük güneş enerji santrali olan projenin, 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.