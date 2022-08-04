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Yenilenebilir enerjide Türkiye atakta! Anadolu’nun ortasında “Güneş Ovası”

A Haber
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Giriş: 04.08.2022 10:38
Güncelleme:04.08.2022 10:39
Konya'da 20 milyon metrekare alan üzerine kurulmaya başlanan Karapınar Güneş Enerji Sistemi, elektrik üretimine başladı. Tek parsel üzerinde yapılan dünyanın en büyük güneş enerji santrali olan projenin, 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
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