Yabancı yatırımcı yapılan reformla Türkiye'ye geri döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın reform açıklamalarının ardından yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi yeniden arttı. Kısa sürede yabancı yatırımcının Türkiye'ye dönüşü dikkat çekti. Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, son verileri A Haber ekranlarında değerlendirdi.

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, yabancı yatırımcının Türkiye'ye dönüşünü A Haber'de değerlendirdi.

Hisse senedinden tahvile, sendikasyondan swap rakamlarına kadar önemli detaylara değinen Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, yabancı yatırımcının Türkiye ekonomisine katkısını gözler önüne serdi.

TÜRKİYE'YE GİREN RAKAMLAR ARTACAK

Yabancı yatırımcının Türkiye iştahının arttığını ifade eden Ürkün, "Geçtiğimiz cuma günü somut adımların atıldığını gördük. Bunları ilk etap olarak değerlendirmemiz lazım. Yabancı yatırımcının geldiğini gördük, yapılması gerekenler yapıldı. bundan sonraki süreci yabancı yatırımcının korkmaması için doğru yürütmeliyiz. Bu rakamların daha da fazla arttığını görme ihtimalimiz var" şeklinde konuştu.

Koronavirüs aşısı çalışmalarının da yatırımcıyı etkilediğini belirten Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, "Aşı gelişmeleri takip ediliyor. Dünya genelinde aşı kullanımı da başlayacak. Bu da yatırımcının dikkatini çekiyor." diyerek yatırımcının güvenebileceği bir liman aradığına dikkat çekti.

YABANCILARDAN TÜRKİYE'YE 20 MİLYAR DOLAR

Yabancı yatırımcının Türkiye'ye getirisi de dikkat çekti.

HİSSE SENEDİ: 1 Milyar Dolar

TAHVİL-BONO: 469.4 Milyon Dolar

REPO: 87 Milyon Dolar

ÖZEL SEKTÖR TAHVİL: 27 Milyon Dolar

EUROBOND: 4.8 Milyar Dolar

TAHVİL: 650 Milyon Dolar

SENDİKASYON: 5.2 Milyar Dolar

SWAP: 7 Milyar Dolar

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