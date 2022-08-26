26 Ağustos 2022, Cuma
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Vatandaşın borcu siliniyor! İcra takibindeki borçların 2 bin TL’si silinecek
Son dakika haberine göre Salgın ve küresel krizden en fazla etkilenen dar gelirliler için hazırlanan yeni paketle 6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek. 2 bin TL'ye kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.