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Vatandaşın borcu siliniyor! İcra takibindeki borçların 2 bin TL’si silinecek

A Haber
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Giriş: 26.08.2022 09:58
Son dakika haberine göre Salgın ve küresel krizden en fazla etkilenen dar gelirliler için hazırlanan yeni paketle 6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek. 2 bin TL'ye kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
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